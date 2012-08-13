İran depreminde ağır bilanço: 306 ölü

İran'ın Tebriz kentinde önceki gün meydana gelen 6.4 ve 6.3 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 306'ya yükseldi. Depremde 5 bin kişi de yaralandı. Ülkenin en fakir bölgesinde 100 köy yerle bir oldu.



İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde önceki gün meydana gelen 6.4 ve 6.3 büyüklüğündeki depremlerde ölü sayısı 306'ya yükseldi. Hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmını kadın ve çocuklar oluşturuyor. Depremde yaralı sayısı da 5 bine ulaştı.

6.4 ve 6.3 büyüklüğündeki depremlerde en ağır hasar ve can kaybının Tebriz kenti yakınındaki Ahar, Varzaghan ve Haris bölgesinde olduğu belirtildi.

İran Sağlık Bakanı Marzie Vahid Dascerdi, İran meclisinde yaptığı konuşmada, bölgedeki hastanelerin morglarına getirilen cesetlerin 219'unun kadın ve çocuk olduğunu söyledi.

Meclise konuyla ilgili rapor sunan Sağlık Bakan Dascerdi, yaralı sayısınınsa 5 bine ulaştığını, 2 bin yaralının deprem bölgesinde tedavi edildiğini, diğerlerinin hastanelere nakledildiğini açıkladı.



Çadır sıkıntısı



Ülkenin en yoksul kesiminde 100'den fazla köy yerle bir olurken, çadır ve diğer malzeme yokluğu nedeniyle halkın geceyi açıkta geçirdiği iddia edildi.

İran basınında dün çıkan haberlerde, cesetlerden bazılarının morglara gönderilmeyip bölgede toprağa verildiği belirtilmişti.



Türk ekibi deprem bölgesinde



İran'ın kuzeybatısında önceki gün meydana gelen depremlerin ardından Van'dan yola çıkan 30 kişilik arama kurtarma ekibi Tebriz'e ulaştı.

Depremin ardından Van Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla dün 5 araç ile yola çıkan İl Afet Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Birlik Müdürü Atilla Uzun başkanlığındaki 30 kişilik ekip, gece saatlerinde Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan İran'a giriş yaptı.

Yaklaşık 6 saat süren yolculuktan sonra sabahın ilk ışıklarıyla Tebriz'e giriş yapan arama kurtarma ekibi, İran Kızılayı'nın Tebriz'deki merkezine ulaştı.