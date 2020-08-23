İran'dan 'yanlışlıkla düşürdüğü' Ukrayna yolcu uçağına ilişkin açıklama: 25 saniye aralıkla 2 füzeyle vuruldu

Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağını 'düşman uçağı sanarak' vuran İran, karakutu incelemesinden elde edilen kokpit konuşmaları ve diğer bilgileri ilgili ülkeler ve kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, 8 Ocak'ta 25 saniye arayla iki füzeyle vurulan uçaktaki kokpit konuşması ilk füzenin isabetinden 19 saniye sonra kesildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Havacılık Kurumu Müdürü Turec Dehkani Zengene, 176 kişinin ölümüyle sonuçlanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının düşürülmesine dair ulaşılan bilgileri başkent Tahran'da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna duyurdu.

Uçuş Veri Kayıt Cihazı (FDR-Flight Data Recorder) ile Kokpit Ses Kayıt Cihazlarının (CVR-Cockpit Voice Recorder) Fransa'da hiçbir teknik aksaklık olmadan okunduğunu belirten Zengene, şu bilgileri aktardı:

"İkinci füze, ilk patlamadan 25 saniye sonra uçağın yakınına ulaştı. CVR, ilk patlamadan sonra kabin personelinin konuşmalarını 19 saniye boyunca kaydetti. Sesler daha sonra kesildi.

"FDR ve CVR cihazlarının her ikisinin de zarar görmesi nedeniyle karakutuda ikinci füzenin patlaması ve etkisine dair daha fazla bilgiye ulaşılamadı."

İran Havacılık Kurumu Müdürü, 19 saniyelik ses kaydının içeriğiyle ilgili şunları söyledi:

"Bu anda, uçağın kokpiti içinde olağandışı durumu fark eden ve uçağı son ana kadar kontrol edip yönlendirmeye çalışan 3 kişilik uçuş ekibi ve bir de eğitmen pilot vardı. Eğitmen pilot, uçak pilotuna her iki uçak motorunun da aktif olduğunu bildirmesinin yanında çeşitli talimatlar veriyordu."

Zengene, yapılan incelemelerin uluslararası havacılık standartlarına uygun olduğunu, olayla ilgili nihai raporun 1 yıl içinde açıklanacağını belirtti.

7 ay açılamayan karakutu Fransa'ya gönderilmişti

İran'daki ekipman eksikliği nedeniyle olaydan sonra yaklaşık 7 ay kadar açılamayan karakutu, incelemelerin yapılması için Fransa'ya gönderilmişti. Fransa, okunması tamamlanan karakutuyu 23 Temmuz'da İran'a iade etmişti.