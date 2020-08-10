İran'dan vurarak düşürdüğü Ukrayna uçağı açıklaması: Sigortayı Avrupalı şirketler ödesin

İran, ocak ayında düşürdüğü Ukrayna Havayolları uçağının Avrupalı şirketler tarafından sigortalandığını, bu nedenle uçak için tazminat ödemeyeceğini açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre İran Merkezi Sigorta Kurumu Başkanı Golamreza Süleymani, "Ukrayna uçağı Ukrayna'daki Avrupalı şirketler tarafından sigortalanmıştı, İranlı şirketler tarafından değil. Bu nedenle tazminatı Avrupalı şirketler ödemeli" dedi.

Euronews'in haberine göre; Süleymani, uçakta hayatını kaybeden 176 kişinin ailelerine ödenecek olası bir tazminat hakkında ise açıklamalarda bulunmadı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Tahran'ın hayatını kaybeden yolcuların ailelerine sunduğu tazminat önerisinin çok düşük olduğunu söylemiş, miktarı artırmak için çalışacaklarını belirtmişti.

Tahran önce inkar etmiş, sonra "büyük bir hata" yapıldığını açıklamıştı

8 Ocak'ta Tahran'dan yola çıkan yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre sonra füze ile vurulmuştu. Tahran, ilk başta uçağı vurduklarını inkar etse de daha sonra bunu doğrulayarak "büyük bir hata" yaptıklarını kabul etmişti.

Uçağın düşmesinden 5 gün önce İranlı komutan Kasım Süleymani, ABD'nin düzenlediği bir hava saldırısında ölmüş, İran da misilleme olarak Irak'taki Amerikan üslerini bombalamıştı.