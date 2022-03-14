İran'dan nükleer müzakere açıklaması: Masadayız

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, nükleer müzakerelerde "güçlü bir anlaşma sağlanana kadar" masada kalacaklarını söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da ara verilen nükleer görüşmelerin seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İranlı yetkili, "Ülkenin tüm unsurları amaçlı iç ve dış algı faaliyetlerinden ayrı olarak sadece ulusal çıkarları korumak ve geliştirmek için çaba gösteriyor. Yasal ve mantıklı taleplerimiz karşılanana ve güçlü bir anlaşma sağlanana kadar Viyana görüşmelerinde kalacağız" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın garanti istemesi üzerine görüşmeler askıya alınmıştı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, "ABD'li meslektaşlarımızdan, (Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya yönelik başlatılan) yeni yaptırımların Rusya'nın İran'la ekonomik, ticaret, yatırım ve teknoloji transferinde özgürce iş birliği yapmamıza engel olmadığını içeren yazılı bir garanti istedik" ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadeler İran'da bazı siyasi analizler tarafından Rusya'nın Viyana görüşmelerini olumsuz yönde etkileme çabaları olarak yorumlanmıştı.