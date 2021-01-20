İran'dan Biden'ın yemin konuşmasına yanıt: ABD, yalnızca eylemleriyle kendini düzeltebilir

T24 Dış Haberler

İran, ABD'ni yeni Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde dış politikayla ilgili olarak söylediklerine atfen, "eylem görmek istediklerini" söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Katizade, "Dünya şunu biliyor, ABD kendini sadece yaptıklarıyla düzeltebilir, sözlerle değil" dedi.

Biden bugün yaptığı yemin konuşmasında, "ABD zorlu durumlardan daha güçlü çıktı. Dünyayla yeniden ilişki kuracağız. Barış için tekrar önemli bir müttefik olacağız" ifadelerini kullandı.

Biden, gerekli şartlar kabul edilirse İran'la nükleer anlaşmaya tekrar katılacağını söylemişti.