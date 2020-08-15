İran'dan BAE-İsrail anlaşmasına tepki: Geleceğinizi tehlikeye atıyorsunuz

İran Devrim Muhafızları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile yaptığı anlaşmanın bu ülkenin geleceği için tehlikeli sonuçlar yaratacağı tehdidinde bulunurken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yine anlaşmaya tepki göstererek BAE'ye "hatadan dönün" dedi.

İran Devrim Muhafızları, internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, anlaşmayı "utanç verici ve ABD tarafından altı imzalanmış şeytani eylem" olarak değerlendirdi. Açıklamada, İsrail ile yapılan anlaşmanın Ortadoğu'da ABD'nin etkisini artıracağı ve BAE hükümetini "tehlikeli bir geleceğe" iteceği görüşü dile getirildi.

Ruhani: İsrail'e bölgede alan oluşturmayın

İran devlet televizyonuna göre, Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşan Ruhani ise "Bunları uyarıyoruz. İsrail'e bölgede alan oluşturmayın. Aksi takdirde farklı bir karşılık bulursunuz" dedi.

Anlaşmanın büyük bir hata ve ihanet olduğunu söyleyen Ruhani, "Umuyorum ki, uyarıları dinler ve yanlış yoldan dönerler" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün" değerlendirmesi yapmıştı.