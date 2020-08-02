İran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye halkını bu önemli İslami başarıdan dolayı kutluyoruz

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, İran devlet televizyonunda katıldığı programda, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Velayeti, Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılarak yeniden camiye dönüştürülmesinin 'çok önemli bir iş' olduğunu belirtti.

Ayasofya'nın Türkiye’nin en önemli camilerinden biri olduğunu belirten Velayeti, "Türkiye halkını bu önemli İslami başarıdan dolayı kutluyoruz." dedi.

Velayeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararından sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ayasofya'nın tekrar müzeye dönüştürülmesine yönelik çağrısına ilişkin, "Pompeo’nun başka bir emri var mı? Ataları tüm dünya müzelerini kiliselere dönüştürdü. Endülüs'ün yenilgisinden sonra ellerinden geldiği kadar kilise yaptılar. 500 yıldır cami olan yer kıyamete kadar cami olarak kalacaktır. Türk halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararı için minnettardır" diye konuştu.

Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında bir camide namaz kıldığını anlatan Velayeti, "Tüm propagandalara rağmen namaz saatinde camilerin nasıl dolduğuna hatta halkın camilerin dışında saf tuttuğuna bizzat tanıklık ettim. Türk halkı gerçek İslam'a bağlı ve din büyüklerine de saygı duyuyor" değerlendirmesinde bulundu.