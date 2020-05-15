İran'dan ABD'nin yaptırım tehdidine yanıt: Vatandaşlarına dezenfektan enjekte etmesini önerenler...

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un bütün Birleşmiş Milletler yaptırımlarını geri getirme tehdidine ABD'nin Koronavirüs'le mücadelesinde Donald Trump'ın sözlerini hatırlatarak yanıt verdi. Zarif, "ABD'li yetkililerin nükleer anlaşmaya yönelik suçlamaları yeni değil, ve Koronavirüs'ten korumak için vatandaşlarına dezenfektan enjekte etmeyi önerenlerin BM kararını ihlal edip anlaşmadan çekildikten sonra nükleer anlaşmanın üyesi olması şaşırtıcı değil" dedi.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un yaptırımları geri getirme açıklamalarına yanıt veren İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Brian Hook, ABD seçimlerine kadar nükleer anlaşmadan hiçbir şey kalmayacağını söyleyecek kadar nükleer anlaşmayla alakası yok. Bu güçlü bir belge ve ABD gelecekte anlaşmadan çekilmelerinin kendilerinin lehine olmayacağını anlayacaklar. Washington'un bütün müttefikleri, ABD'nin İran'a yönelik silah ambargosunu uzatmanın kabul edilemez olduğunu söyledi" dedi.

Zarif, nükleer anlaşmanın parçası olan diğer ülkelerin taahhütlerine uymaları durumunda İran'ın da anlaşmayı tamamen uygulamaya döneceğini söyledi.

Zarif'in ABD'ye yönelik sert açıklamaları Washington'un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik silah ambargosunu uzatmaması durumunda, bütün BM yaptırımlarını yeniden uygulayacağını duyurmasından sonra geldi.

Geçen haftalarda ismini vermeyen bir yetkilinin belirttiğine göre ABD, konu hakkında Britanya, Fransa ve Almanya'ya bilgi verdi. ABD İran Özel Temsilcisi Hook, yetkilinin açıklamalarını doğruladı.