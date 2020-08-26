İran daha önce erişim izni vermediği iki nükleer tesisi denetime açtı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Tahran yönetiminin kurum müfettişlerinin İran'ın 'beyan edilmemiş nükleer madde depoladığından veya kullandığından şüphelenilen' iki bölgeye girip denetim yapmasına izin verdiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı ajans, İran'ın "IAEA tarafından belirlenen iki noktaya gönüllü olarak erişim sağladığını ve sorunları çözmek için kurumun faaliyetlerini kolaylaştırdığını" aktardı.

UAEK Başkanı Rafael Grossi ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İran'ın başkenti Tahran'da dün toplantı gerçekleştirmişti. Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, İran'ın iki eski ve gizli nükleer tesislerine giriş izni vereceği duyuruldu.

İran ile yapılan ortak açıklamada, denetim tarihlerinin kararlaştırıldığı belirtildi ancak bunun ne zaman yapılacağı hakkında detay verilmedi.

Bildiride, "İran, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun özel talep ettiği iki nükleer tesise erişimini gönüllü şekilde sağlıyor. UAEK'nın erişimi ve faaliyetlerin teyidiyle ilgili takvim üzerinde uzlaşıldı" ifadeleri kullanıldı.

Tahran yönetimi, küresel güçlerle 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan önce de 2000'li yılların başından beri 'var olduğu öngörülen' iki tesise erişim izni vermiyor ve IAEA'nın ziyaret için yasal bir temeli olmadığını savunuyordu.