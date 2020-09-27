T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili arabuluculuk teklif etti

27 Eylül 2020 21:39

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkesinin, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili taraflar arasında müzakereleri sağlamak için arabuluculuğa hazır olduğunu bildirdi.

Twitter hesabından, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bugün başlayan çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Zarif, iki ülke arasındaki 'düşmanlıkların son bulması' çağrısı yaptı.

İran'ın, Dağlık Karabağ'daki "endişe verici şiddeti" yakından izlediğini belirten Zarif, "Düşmanlıklara derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz ve anlaşmazlıkları çözmek için diyaloğu teşvik ediyoruz. Komşularımız önceliğimizdir ve müzakereleri sağlamak için arabuluculuk etmeye hazırız. Bölgemizin şimdi barışa ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

​Yıllardır çözüm bekleyen bölgede gerilim bu sabah yeniden tırmanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirilmişti.

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a ait helikopter, İHA ve tankların vurulduğunu, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, 12 Ermeni uçaksavar sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.

ETİKETLER

İranCevad Zarifİran Dışişleri BakanıDışişleri BakanıAzerbaycan ErmenistanAzerbaycanErmenistan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24