İran'da 'tehditkâr' savaş teknesi tanıtma seremonisi: ABD dünyanın neresindeyse biz de orada olacağız

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İran Devrim Muhafızları birçok yeni ve geliştirilmiş asker teknesini tanıttı. Tanıtımda ABD Donanması'yla mücadele vurgulandı.

Seremoni sırasında Tasnim Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Devrim Muhafızları Donanması Kumandanı Amiral Ali Rıza Tengsiri, "Bugün şunu duyuruyoruz: ABD dünyanın neresinde olursa olsun hemen yanındayız. Gelecekte varlığımızı daha da hissedecekler" dedi.

Seremonide tanıtılan teknelerin kaç tanesinin yeni ve kaç tanesinin geliştirilmiş eski modeller olduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Bloomberg'in aktardığına göre bazı teknelerin 2016'da tanıtılan Aşura ve Zülfükar sınıfı tekneler olduğu görüldü.

İran Donanması geçen haftalarda Umman Körfezi'nde düzenlediği tatbikatta kendi gemilerinden birini batırmıştı. Vurulan gemide 19 asker hayatını kaybetti.

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ABD Donanması geçen ay bir video paylaşarak İran Deniz Kuvvetleri'nin donanma savaş gemilerini Umman denizinin kuzeyinde ardı ardına 'taciz ettiğini' öne sürdü. ABD Donanması bir İran gemisinin ABD gemisiyle çarpışmaya çok yaklaştığını ifade etti.

İran Savunma Bakanı Amir Hatami videonun yayınlanmasından sonra yaptığı açıklamada ABD'nin Basra Körfezi'ndeki varlığının "yasa dışı" olduğunu ve Orta Doğu'da istikrarsızlık yarattığını söyledi.

İran Ordu Günü geçit töreninde konuşan Hatami, "İran halkı anlayışlıdır ve kimin haklı olduğunu görür; biz evimizdeyiz. Onlar bölgedeki ülkelere tehdit ve yaptırım uygulayarak problem yaratmak için dünyanın diğer ucundan buraya geliyorlar" dedi.

Bu hafta Twitter üzerinden açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "ABD Donanması'na denizdeki gemilerimizi taciz eden tüm silahlı İran teknelerini vurma emri verdim" yazdı.

İran Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami geçen günlerde ABD'ye seslenerek ülkelerini "sıkı bir şekilde savunacaklarını" ve Basra Körfezi'nde yapılacak herhangi bir hamleye "hızlı ve kesin" bir karşılık verileceğini söyledi.