İran'da, "Süleymani'nin yerini İsrail ve ABD'ye bildirmekle" suçlanan adam idam cezasına çarptırıldı

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3 Ocak 2020'de ABD'nin düzenlediği bir hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Kumandanı Kasım Süleymani hakkında bilgi toplayıp ABD ve İsrail istihbaratına verdiği iddia edilen bir İran vatandaşı idama mahkûm edildi.

Yetkililer, davanın Süleymani suikastiyle bir bağlantısı olmadığını belirtti.

İran Adalet Bakanlığı Sözcüsü, "Bir CIA ve Mossad ajanı olan Mahmut Musevi-Mecid, idam ile cezalandırılacak. Şehit Süleymani'nin yerini düşmanımıza bildirdi" dedi.

Daha sonra Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mecid'in yaptıkları, "ABD'nin terörist eylemleri" olarak nitelendirildi. Mescid'in 2018'den bu yana tutuklu olduğu belirtildi.