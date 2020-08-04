İran'da son bir ayda görülen en yüksek günlük vaka artışı

İran'da, 2700'den fazla vakayla, son bir ayın en çok sayıdaki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası bildirildi. Ayrıca 212 kişinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ancak yetkililer, İran'da şu ana dek toplam 314 bin 786 vaka ve 17 bin 617 ölüm görüldüğünü söylerken, BBC Farsça'nın yaptığı bir araştırma vaka ve ölüm sayılarının gerçeğin çok altında bildirildiğini ortaya koydu.

BBC'nin gördüğü resmi belgelere göre, 20 Temmuz itibariyle 42 bin kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak İran Sağlık Bakanlığı, o güne kadar 14 bin 505 kişinin öldüğünü duyurmuştu. Vaka sayıları da, resmi bildirimlerin iki katı.

Resmi sayılarla dahi olsa, İran Orta Doğu'da salgından en olumsuz etkilenen ülkelerden biri ve kısıtlamaların gevşetilmesiyle, vaka sayıları artmaya devam ediyor.