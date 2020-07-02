İran'da nükleer tesiste yangın çıktı

İran'da Natanz nükleer tesisinin açık alanında yapımı süren bir inşaat alanında yangın meydana geldi. Yetkililer herhangi bir can kaybının olmadığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, can kaybının olmadığı kazanın nasıl ortaya çıktığı konusunda araştırmaların yapıldığını belirtirken, Natanz Kaymakamı Ramazan Ali Ferdevsi kaza için ” yangın” ifadesini kullandı.

Kazanın radyoaktif kirliliğe yol açma olasılığının olmadığını belirten Kemalvendi, “Tesisin aktif olmamasından dolayı kaygılanacak bir durum yok ” diye konuştu.