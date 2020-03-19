İran'da "Nevruz şerefine" aralarında siyasi tutuklular da bulunan 10 bin mahkûma af çıkarılacak

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İran, "Nevruz şerefine" 10 bin mahkûma af çıkarma kararı aldı. Af çıkarılanlar arasında siyasi tutukluların da yer alacağı belirtildi.

İran yargı sözcüsü Gulamhüseyin İsmaili, "Geçici süreyle serbest bırakılanların liderin af çıkarmasının ardından hapishaneye dönmesi gerekmiyor" dedi. İran, ülkedeki yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 85 bin mahkumu geçici süreyle serbest bırakmıştı.

İsmaili, "Ülkedeki siyasi tutukluların da neredeyse yarısı serbest bırakılacak" dedi. Affın, 5 yıldan kısa süre ceza alanları etkileyeceği belirtildi.

Kararın tutuklu bulunan Britanyalı-İranlı yardım çalışanı Nazanin Zaghari-Ratcliffe ve Britanyalı-Avustralyalı akademisyen Kylie Moore-Gilbert'i etkileyip etkilemeyeceği belirtilmedi.

İran Devrim Muhafızları geçen yıllarda birçok çifte vatadaşı tutukladı ve çoğunlukla bu kişileri "casuslukla" suçladı.

Birleşmiş Milletler ve ABD, İran'ın Koronavirüs salgınından ağır bir şekilde etkilenmesinin ardından siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep etmişti. İran daha önce hapishanelerinde 189 binden fazla kişi bulunduğunu açıklamıştı.