İran'da Koronavirüs tespit edilen iki kişi hayatını kaybetti

İran merkezli Mehr Haber Ajansı, ülkede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) saptanan iki kişinin hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bugün İran'da bir hükûmet sözcüsü ülkede iki şüpheli hasta üzerinde yapılan Koronavirüs testlerinin sonuçlarının pozitif geldiğini duyurmuştu.

Vakaların Kum kentinde görüldüğü ve enfekte olmuş iki hastanın da izole edildiği açıklanmıştı.

İran Sağlık Bakanı Kasım Janbabei, İran'da İngilizce yayın yapan haber ajansı YJC'ye ölen her iki kişinin de İran vatandaşı olduklarını söyledi.

BBC Farsça, aynı hastanede Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan 25 kişi olduğunu bildirdi.

Şu ana kadar dünyada Koronavirüs bağlantılı 2 binden fazla ölüm yaşandı ve 75 bin 199 vaka doğrulandı. 6 ölüm dışında can kaybı yaşanan tüm vakalar Çin'de görüldü.