İran'da Koronavirüs'ten korunmak için etil alkol içen 27 kişi hayatını kaybetti

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının gün geçtikçe arttığı İran'da salgından korunmak için etil alkol içen 27 kişi hayatını kaybetti. 218 kişi de zehirlenme sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

İran merkezli İSNA haber ajansı, Huzistan iline bağlı Ahvaz kentinde, Koronavirüs'ten korunmak için etil alkol tüketerek zehirlenen 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 218 kişinin hastanede tedavi altına alındığını bildirdi. Bu kişilerden bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Tahran’ın batısında bulunan Kerec kentinde de 7 kişinin sahte alkol nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Sahte alkolden her iki şehirde de bazı kişilerin görme yetisini kaybettiği aktarıldı.

İran'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 237 oldu, vaka sayısı 7 bini geçti.