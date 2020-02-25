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Dünya

İran'da Koronavirüs'ten hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e ulaştı

25 Şubat 2020 09:28

İran hükûmeti ülkede iki kişinin daha Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 14'e yükseldiğini açıkladı.

Öte yandan Irak’ın başkenti Bağdat’ta korona virüsü taşıdığı şüphesiyle 2 kişinin karantinaya alındığı belirtildi.

Irak Meclisi Sağlık Komisyonu Üyesi Cevat el-Musevi tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü taşıdıklarından şüphelenilen 2 kişinin Bağdat’taki el-Yermuk Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Söz konusu kişilerin sağlık kontrolü ve gereken muayeneden geçeceğine dikkat çeken el-Musevi, her ihtimale karşı karantinaya alındıklarını söyledi.

Bağdat’taki Kerh Sağlık Merkezi dün yaptığı açıklamada el-Yermuk Hastanesinde korona virüsü vakası bulunduğuna dair çıkan haberleri yalanlamıştı. Ülkenin güneyindeki Necef kentinde dün İran uyruklu bir kişiye korona virüsü teşhisi konulmasıyla Irak’ta ilk kez korona vakası görülmüştü.

 

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