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Dünya

İran'da Koronavirüs salgını: Sağlık Bakanlığı kapıları kapatın dedi, türbe toplu namaz çağrısında bulundu

25 Şubat 2020 11:31

T24 Dış haberler

İran'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı Kum kentinde Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına rağmen bölgedeki bir Şii türbesi toplu namaz çağrısında bulundu.

New York Times muhabiri Farnaz Fassihi'nin aktardığına göre İran Sağlık Bakanlığı, salgının önlenmesi için alınan önlemler kapsamında Kum'daki dini toplanma merkezlerinin kapatılması için çağrıda bulundu.

Fatima Masume Türbesi bu çağrıyı reddetti ve salgına rağmen toplu namaz çağrısında bulundu.

İran hükûmeti kısa süre önce Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15 kişiye yükseldiğini duyurdu. Ülkede 61 doğrulanmış vaka bulunuyor.

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