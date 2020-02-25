İran'da Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi

Aftabnews haber sitesine göre, ülkenin orta kesiminde yer alan Merkezi eyaletinde 2 kişi Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. Merkezi Eyalet Tıp Fakültesi Dekanı Abbas Nikruş, eyaletin merkez kenti Save'de ölen iki kişinin 82 ve 87 yaşlarında kalp ve böbrek rahatsızlıkları bulunan kadın hastalar olduğunu belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre, yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Elborz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Seyyid Hüseyin İnanlu, Elborz eyaletinde Koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İnanlu, halkın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamasını tavsiye etti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan, Hemedan Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Menuçehr Kerimi ise, "Hemedan eyaletinde ilk Koronavirüs (Kovid-19) vakası çarşamba günü tespit edildi. Hastalardan biri hayatını kaybetti" dedi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, dün Meclise sunduğu raporda, Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirmişti. Virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 60'tan fazla olduğu belirtiliyor.

Ruhani: Koronavirüs davetsiz bir misafir gibi geldi

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran ile ülkenin kuzeyi arasında yapılan otoyolun açılış törenindeki konuşmasında Koronavirüs'le ilgili açıklamada bulundu.

"İnfluenza B virüsünden daha tehlikeli değildir"

Halkın korkuya kapılmamasını ve Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarına göre hareket etmesini isteyen Ruhani, "Korona, influenza B virüsünden daha tehlikeli değildir. Biz onu aştık, Koronayı da aşacağız. Koronavirüs davetsiz bir misafir gibi geldi ve bütün ülkelere yayıldı" dedi.

Virüsten korunmak için kullanılan hijyen malzemelerinin kara borsaya düşmesiyle ilgili de uyarıda bulunan Ruhani, "Kimse bu olayı kötüye kullanmamalıdır. Halk bir hap, deterjan, dezenfekte edici jel ya da maskeye ihtiyaç duyduğu için bunu suistimal etmemeliyiz. Halkın zor günler için sakladığı paralara göz dikilmemelidir" diye konuştu.