İran'da Koronavirüs önlemleri hafiflerken yetkililer salgında ikinci dalgaya hazırlanıyor

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin hafifletilmeye başladığı İran'da bir günde 94 kişi daha hayatını kaybetti. İran Acil Durum Departmanı, önlemler hafiflerken günlük hayatını kaybedenlerin sayısının artışı üzerine ikinci dalga için hazırlık yaptıklarını duyurdu.

85 binden fazla yeni tip Koronavirüs vakasının görüldüğü İran'da bu hafta itibariyle gevşeyen sokağa çıkma önlemleri yetkililerin ikinci dalga endişesini beraberinde getirdi. İran Acil Durum Departmanı, ikinci dalga salgına hazırlandıklarını açıkladı.

İran'da 24 saat içinde bin 194 yeni Koronavirüs vakası kaydedildi ve 94 ölüm gerçekleşti. 94 kişinin hayatını kaybetmesi bir haftadan uzun bir zaman içinde günlük ölüm vakalarında artış yaşandığı anlamına geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ekonominin işlemeye başlaması gerektiğini vurgulayarak ülkedeki önlemleri hafifleteceklerini duyurması, ikinci dalga endişesiyle tepki çekmişti.