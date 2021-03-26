"İran'da kısas yasası nedeniyle, eşini öldüren kadının idamını öz kızı gerçekleştirdi"

İran'da kendisine şiddet uygulayan kocasını öldüren Maryam Karimi isimli bir kadının, idam cezasını 'diya' olarak bilinen kan parasını kabul etmeyen öz kızının uyguladığı iddia edildi.

The Sun'da yer alan habere göre, İran'da kendisine şiddet uygulayan eşini öldürdükten sonra 13 yıl hapishanede kalan Karimi, 13 Mart'ta idam edildi. İran Uluslararası Televizyonu'nun aktardığına göre, Karimi'nin idamını, annesi babasını öldürdüğünde 6 yaşında olan kızı gerçekleştirdi.

Kızının, annesini affetmeyi kabul etmediği ya da "Diya" olarak bilinen kan parasını kabul etmediği için idamı gerçekleştirdiği belirtildi.

Karimi'nin cezası, yakınları öldürülen kişilere sunulan kanuni hak olan "kısas"la gerçekleşti. Bir yakını öldürülen kişi, cinayeti işleyen kişiden kan parası talep edebiliyor. Kişi tercihini bu yönde kullanmazsa idam cezasını kendi uygulayabiliyor.

Iran Human Rights isimli kuruluşa konuşan bir kaynak "Maryam'ın kızı cinayet gerçekleştiğinde 6 yaşındaydı ve o zamandan beri babasının ailesi tarafından büyütüldü. 13 yıldır ona ebeveynlerinin öldüğünü söylüyorlar, birkaç hafta önce onu psikolojik olarak hazırlamak için gerçeği söylediler" dedi.

Sivil toplum kuruluşu Iran Human Rights'ın direktörü Mahmood Amiry-Moghaddam, "İslam Cumhuriyeti yasaları, çocukken babası öldürülen bir kızın annesinin idamına neden olmasına yol açıyor. İslam Cumhuriyeti, bugün İran toplumundaki şiddetin temel sebebi" dedi.

Aktivistler, insan hakları savunucuları İran'da uygulanan kısas sisteminin "insanlık dışı, zalimce" olduğunu söyledi.