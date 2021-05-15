İran'da "Katliam Ayetullahı" olarak anılan Reisi, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı

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İran'ın Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı.

Al Jazeera'nın aktardığına göre birçok analist, Reisi'yi 18 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin favorisi olarak görüyor.

İçişleri Bakanlığı'na adaylık formlarını doldurmak üzere gelmeden önce açıklamalarda bulunan Reisi, yozlaşma ile mücadele edecek ve ekonomiyi toparlayacak "güçlü İran için halkın hükümetini" kurmayı hedeflediğini söyledi. İran'ın ekonomisi ABD'nin yaptırımlarının ardından Covid-19 pandemisi sebebiyle büyük darbe aldı.

Reisi, "Allah şahidimdir ki hiçbir zaman koltuk veya güç peşinde olmadım. Bu noktada bile kişisel çıkar için yarışmıyorum. Halk ve elitlere karşı görevimi yerine getirip, umut yaratmak için buradayım" dedi.

Reisi'nin muhafazakarlar ve dini aşırıcılardan büyük destek alması bekleniyor.

Reisi, 1988 30 bin mahkumun idam emrini verdiği için "Katliam Ayetullahı" olarak anılıyordu.