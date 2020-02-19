İran'da iki kişide Koronavirüs tespit edildi

T24 Dış haberler

İran'da bir hükûmet sözcüsü ülkede iki şüpheli hasta üzerinde yapılan Koronavirüs testlerinin sonuçlarının pozitif geldiğini duyurdu.

Vakaların Kum kentinde görüldüğü ve enfekte olmuş iki hastanın da izole edildiği açıklandı.

Sözcü açıklamalarının devamında, tanıların kesinliği için ek testler yapılacağını ve sonuçların kamuya bildirileceğini açıkladı.

Şu ana kadar dünyada Koronavirüs bağlantılı 2 binden fazla ölüm yaşandı ve 75 bin 199 vaka doğrulandı. 6 ölüm dışında can kaybı yaşanan tüm vakalar Çin'de görüldü.