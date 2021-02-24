İran'da idamını beklerken kalp krizinden ölen kişinin yine de asıldığı iddia edildi

Çin'den sonra en fazla kişinin idam edildiği ülke
İran'da son birkaç haftada birçok idam mahkumunun infaz edildiği bildirildi ancak 17 kişinin birden infaz edilmesinin İran için bile yüksek bir sayı olduğu belirtiliyor.
İran, Çin'den sonra dünyada en fazla kişinin idam edildiği ülke.
İran'da uyuşturucu kaçakçılığı gibi şiddet içermeyen suçlardan hüküm giyenler, siyasi suçlular ve küçük yaştakiler idam ediliyor.
BM İran İnsan Hakları Rapörtörü Javid Rahman'ın geçen ay yayımladığı raporda, Aralık 2020'ye kadar ülkede 233 kişinin idam edildiği belirtilmiş ve bunların ikisinin iddia edilen suçların işlendiği dönemde yaşlarının küçük olduğu aktarılmıştı.
Rahman ayrıca, "gizli infaz" haberlerinden de özellikle kaygı duyduğunu bildirmişti.