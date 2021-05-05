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Dünya

İran’da haziranda yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı adayları için şartlar değiştirildi

05 Mayıs 2021 21:40

İran’da Anayasayı Koruyucular Konseyi, Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli şartlara yeni düzenleme getirerek adaylık başvurusu için yaş aralığının 40-75 arasında olmasını kararlaştırdı.

Adayların 4 yıl devlet kurumlarında çalışmış olması gerektiği belirtilen yeni düzenlemede, en az yüksek lisans mezunu ve İran vatandaşı olmak şart olarak sunuldu. Cumhurbaşkanı adayı olacak askerler içinde değişiklik yapılan yeni düzenlemede, aday olacak askerlerin en az Tümgeneral rütbesine sahip olması gerektiği belirtildi.

İran’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 18 Haziran 2021 tarihinde yapılması planlanıyor.

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