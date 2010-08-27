İran da 'Ermeni soykırımı' dedi

T24 - İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hamid Baghaei, yüz yıl önce Osmanlı döneminde Ermenilere karşı "soykırım" yapıldığını söyledi. Böylece ilk kez İranlı bir cumhurbaşkanı yardımcı, 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmış oldu.



News.am ajansının haberine göre, İkinci Dünya Savaşı sırasında İran’ın müttefik kuvvetler tarafından işgalinin 70'inci yıldönümü nedeniyle Tahran’da düzenlenen bir konferansta konuşan Baghaei, o dönem İran’da yaşananları 1915 olaylarıyla karşılaştırdı.



Baghaei “Bundan yüz yıl önce Osmanlı Devleti döneminde Ermenilere karşı soykırım uygulandı. Bugün Osmanlı Devleti yok. Ama Ermeniler yine de Türkiye’den özür ve tazminat bekliyor” dedi.



Hamid Baghaei, 2009 Türkiye-İran Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında Onbin Yıllık İran Medeniyeti ve İkibin Yıllık Ortak Miras konulu serginin açılışı için geçen Aralık ayında Türkiye’ye gelmiş ve Kültür Bakanı Ertuğrul Günay’la birlikte serginin açılışını yapmıştı.



İlk kez bir cumhurbaşkanı yardımcısı 'soykırım' dedi

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Baghaei'nın sözleri Ermenistan'da memnuniyetle karşılandı.



Muhalefetteki Ermeni Devrimci Federasyonu (ARF) partisinin siyasi ilişkiler direktörü Giro Manoyan, İran parlamentosunun 1915 olaylarını "soykırım" olarak kabul etmemiş olmasına rağmen, daha önce de İranlı yetkililerin sözde soykırımı tanıdığını söyledi.



Ancak Manoyan ilk kez bu kadar üst düzey bir İranlı yetkilinin soykırımı kabul ettiğine dikkat çekti.



