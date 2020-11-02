İran'da en yüksek günlük Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı kaydedildi!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İran'da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. İran'da 440 insanın yaşamını yitirdiği açıklanırken bu sayı en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.

Orta Doğu'da Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İran'da son 24 saat içerisinde 440 insanın yaşamını yitirdiği açıklandı.

Güncel verilerle birlikte ülke genelindeki toplam ölüm sayısı 35 bin 738'e çıktı. Ülkede birçok büyük kente giriş ve çıkışlar yasaklanırken, Ekim ayının başından beri kapalı olan okullar, camiler, mağazalar ve restoranların kapalı tutulmasına devam edileceği açıklandı.

"Gerçek sayılar daha yüksek"

Bugün devlet televizyonunda paylaşılan açıklamada ise aralarında başkent Tahran'ın da olduğu 25 kente giriş ve çıkışların kapandığı belirtildi. İran devlet ajansı, başkent Tahran'da iki haftalık bir karantina uygulamasının ise gündemde olduğunu duyurdu.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada son 24 saat içerisinde 8 bin 289 insanda Koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Ülke genelindeki toplam vaka sayısı 628 bin 780'e çıktı.

ISNA haber ajansına konuşan İran Sağlık Konseyi Başkanı Muhammed Rıza Zaferghandi, "Açıklanan sayılar şüpheli, İran felaket bir ölüm oranına ulaştı. İranlı yetkililerin açıkladığı ölüm sayısı sadece kayıtlı hastalar. Hastane ve mezarlıkta konseyimizin yaptığı incelemelerde ölüm sayısının normal oranın en az 3 kat daha fazlası olduğunu tespit ettik" ifadesini kullandı.