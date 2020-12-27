İran'da çığ düşmesi sonucu en az 10 dağcı hayatını kaybetti

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İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde çığ düşmesi sonucu en az 10 dağcının hayatını kaybettiği; bazılarını arama çalışmalarının ise hâlâ sürdüğü belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Tahran'ın kuzeyinde, cuma günü bir tipinin ardından çığ düştü. Cuma gününden bu yana önce iki dağcının ölüm haberi gelirken pek çok dağcıdan da haber alınamadığı belirtildi.

İran Kızıl Haç'ının acil operasyonlar yetkilisi Mehdi Valipour, arama kurtarma çalışmaları sonucu dokuz dağcının dağda hayatını kaybettiğini; bir dağcının ise hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Yedi dağcının ise hâlâ arandığı belirtildi.

Tahran'ın kuzeyinde Elburz dağları yer alıyor ve burada çeşitli kayak merkezleri ve dağcılık için alanlar bulunuyor.