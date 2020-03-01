İran'da 300 bin sağlık çalışanı 'kapı kapı' Koronavirüs taraması yapacak

T24 Dış Haberler

Çin'de ortaya çıkarak dünyada 45'ten fazla ülkede görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e, vaka sayısı ise 978'e ulaşırken; 300 bin sağlık personelinin ülkede kapı kapı gezerek virüs testi yapacağı açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kianush Jahanpur, devlet televizyonuna verdiği demeçte, İran'da Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 54'e ulaştığını, vaka görülen kişilerin sayısının ise 978'e ulaştığını aktardı.

Çin dışında Koronavirüs'ten kaynaklı en çok ölüm yaşanan ülke durumunda olan İran'da halka 'gereksiz seyahatlerden kaçınmaları ve evde kalmaları çağrısında' bulunuldu.

Kapı kapı Koronavirüs taraması yapılacak

Sağlık Bakanı Saeed Namaki ise, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, İran'da önümüzdeki salı gününden başlayarak kapı kapı Koronavirüs taraması yapmak üzere yaklaşık 300 bin kişilik bir ekibi bir araya getireceğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları, Devrim Muhafızları'nın 'virüsü ortadan kaldırmak için' ülke çapında tesisler tahsis ettiğini söyledi. İran Basın Televizyonu tarafından adı açıklanmayan komutan, "Ülke genelinde insanların virüsle başa çıkmalarına yardımcı olmak için merkezler kurduk. Bu krizi çözmek için ulusal işbirliğine ihtiyacımız var. İnsanlar sağlık görevlilerinin tavsiyelerine uymalı" dedi.