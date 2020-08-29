İran'da 14 yaşında kızının kafasını kesen babaya sadece 9 yıl hapis cezası verilmesine karşı öfke

T24 Dış Haberler

İran'da 14 yaşındaki kızının kafasını kesen adama sadece 9 yıl hapis cezası verilmesi büyük tepki çekti.

Öldürülen Romina Eşrafi'nin annesi Rana Daşti, ILNA'ya yaptığı açıklamalarda katile sadece 9 yıl ceza verilmesinin kendilerini çok öfkelendirdiğini ifade ederken, aynı zamanda "korktuklarını" dile getirdi. Daşti, kızını katleden eşinin köye geri dönmesini istemediğini, oğluna da zarar vermesinden korktuğunu dile geridi.

İran'da Eşrafi'nin öldürülmesinin ardından bir kez daha "töre cinayetleri" ve çocuk hakları gündeme gelirken, katile verilen kısa cezanın ardından yargı sisteminde cinsiyete göre ayrımcılık yapıldığı tartışılmaya başlandı.

The Guardian'ın aktardığına göre muhalifler, İran yasalarının erkeklere "kendilerine verilen sosyal rollere uymayan kadınları disiplin etme imkanı verdiğini" savunuyor.

Romina'nın babası, 28 yaşında bir adamla evden kaçtıktan sonra kızını tırpanla öldürmüştü. Babasının şikâyeti sonrası hâkim karşısına çıkan Romina, yargıya kendisini eve göndermeleri durumunda babası tarafından öldürüleceğini söylemiş ve bu yönde karar vermemeleri için yalvarmıştı.