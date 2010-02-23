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Dünya

İran Cundullah'ın elebaşını yakaladı

23 Şubat 2010 11:38

İran'da terör örgütü Cundullah'ın elebaşı Abdulmelik Rigi'nin yakalandığı bildirildi.
     
Devlet televizyonu, İstihbarat Bakanlığına bağlı ekiplerin Rigi'yi ülkenin doğusunda düzenlediği operasyonda ele geçirdiğini duyurdu.
     
Rigi ve örgütünün özellikle Sistan-Belucistan eyaletinde yüzlerce kişinin öldürülmesinden ve yaralanmasından sorumlu olduğu belirtildi.
     
Rigi liderliğindeki örgütün 18 Ekimde Sistan-Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızlarını hedef alan saldırısında, aralarında üst düzey komutan ile aşiret liderlerinin de bulunduğu 42 kişi hayatını kaybetmiş, 50 dolayında kişi yaralanmıştı.
     
Örgüt, 2005 yılında 9, 2007'de 11, 2008'de 16 güvenlik görevlisinin öldürülmesi; 25 Mart 2008 tarihinde Bam-Kerman oto yolunun kapatılarak 22 sivilin öldürülmesi ile 28 Mayıs 2009'da 25 kişinin ölümü ve 119 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan cami bombalanması eylemlerini üstlenmişti.
     
İran-Pakistan sınırında üslenen ve zaman zaman sınırı geçerek eylem düzenleyen Cundullah'ın terör örgütü El Kaide ile bağlantılı olduğu, bu örgütten silah ve para yardımı aldığı belirtiliyor.

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