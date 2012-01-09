-İran Cumhurbaşkanı Venezuela'da KARAKAS (A.A) - 09.01.2012 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Latin Amerika gezisinin ilk durağı Venezuela'ya gitti. Devlet Başkan Yardımcısı Elias Jaua tarafından karşılanan Ahmedinejad, Devlet Başkanı Hugo Chavez ile görüşecek. Çok sayıda bakanın ve kalabalık bir iş adamları heyetinin eşlik ettiği İran Cumhurbaşkanı, beş gün sürecek Latin Amerika gezisi çerçevesinde Venezuela'nın ardından Nikaragua, Küba ve Ekvador'da temaslarda bulunacak. ABD, Ahmedinejad'ın Venezuela'ya gitmesinden kısa süre önce, Venezuela'nın Miami Başkonsolosu Livia Acosta Noguera'yı istenmeyen kişi ilan etmiş, diplomata ülkeyi terk etmesi için 10 Ocak'a kadar süre tanımıştı. Kararın nedenine ilişkin ise açıklama yapılmamıştı.