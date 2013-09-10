İran Cumhurbaşkanı: Suriye'ye saldıranlar bedelini öder

İran Cumhurbaşkanı Dr. Hasan Ruhani "Suriye’de savaş çıkması durumunda savaş yanlıları büyük bedel ödemek zorunda kalacaklardır" dedi.

Ortadoğu bölgesinin birçok sorunla karşı karşıya olduğunu ve bu sorunların bugün daha da arttığını belirten Dr. Ruhani, Suriye’nin, direnişin ön saflarında yer alması nedeniyle İran için özel bir önem taşıdığının altını çizerek, “Hükümetimiz gerek savaş çıkmaması ve gerekse Allah korusun bir savaş patlak vermesi halinde, savaşın en az zararla atlatılması ve düşmanın bir an önce savaşı sürdürmekten pişman olması için son iki haftada bütün çabasını ortaya koymuştur” dedi.

Konuyla ilgili olarak bazı ülke başkanlarıyla da görüşme yaptıklarına değinen Ruhani, “Bazı güç odaklarına mektup gönderildiğini, Dışişleri Bakanlığı’nın da birçok ülkeyle temas halinde olduğunu” belirtti.

"Hükümetinin bütün zorluklara rağmen Suriye’ye başta gıda maddesi ve un olmak üzere insani yardım göndermek amacıyla, önceki gün çeşitli birimlere gerekli talimatı verdiğini” kaydeden İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Ruhani, “Bir İslam ülkesi kriz içindeyken ve halkına ekmek temin etmede zorluk çekerken bizler bunu oturup seyredemeyiz. Müslüman ve mazlum insanlar perişan haldeler ve bizim onların yardımına koşmamız gerekir” dedi.

Dünya kamuoyunun ve hatta batı dünyasının bile savaşa karşı olduğunu kaydeden Dr. Ruhani, "Amerika’nın en yakın müttefiki olan İngiltere parlamentosu da savaşa hayır oyu verdi. Tabii İngiliz Parlamentosu, Suriye Hükümeti ve halkına ilgi duyduğu için değil, daha önceki savaşta başlarına ne geldiğini ve bunun etkilerini bildikleri için böyle bir karar almıştır" dedi.

Savaş çıkmasının önleneceğini umduklarını ve hükümetinin tüm çabasının da bu yönde odaklandığı belirten Dr. Ruhani, "Ancak Suriye halkına bir savaş dayatılırsa bundan en çok zarar görecek olan savaş yanlıları, savaşı dayatanlar ve onların bölgedeki dostları olacaktır” şeklinde konuştu.

Nükleer konuya da değinen Dr. Ruhani, “Hükümetimiz nükleer konuda halkımızın temel haklarını savunmaktan zerre kadar geri adım atmayacak; konuyu mantık, akıl yürütme, izzet ve hikmetle ileriye taşımak için bütün gücüyle çalışıp çabalayacaktır” dedi.

Nükleer müzakere yetkisinin maslahat gereği Dışişleri Bakanlığına verildiğini ve müzakerelerde başarılı adımlar atmayı umduklarını ifade eden Dr. Hassan Ruhani, “Belki de önümüzdeki haftalarda nükleer müzakereler New York’ta başlayacak ve daha sonra 5+1 Grubu ile müzakerelere başka bir yerde davam edilecektir” dedi.

Dr. Ruhani, "Batı saygı dili kullanmadığı sürece bu işin yürümeyeceğini, İran halkına yaptırım ve baskı uygulamakla hiçbir sonuç elde edemeyeceğini bilmeli. Eğer batı bizimle eşit konumda mantık, akıl yürütme, saygı ve ortak menfaat üzerinden konuşursa hükümetimiz de onlarla hikmet, tedbir ve mantık diliyle konuşacaktır" dedi.