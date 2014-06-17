İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin salonda maç keyfi

Geçtiğimiz hafta başlayan 2014 Dünya Kupası maçları devam ediyor. Dün İran ve Nijerya karşı karşıya geldi. 0-0 biten maçı, İran Cumhurbaşkanı Ruhani evinde izledi. O anı fotoğraflayarak, Twitter'daki kendi hesabından paylaştı.

Ruhani, Dünya Kupası kapsamında, dün Nijerya ile karşı karşıya gelen İran milli takımının maçını izledi. İran Cumhurbaşkanı önce attığı tweet ile takım oyuncularına bol şanslar diledi, ardından da evinde maç izlerken ki görüntüsünün olduğu fotoğrafı paylaştı.

Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf ile beraber maç skorunu değerlendirdi. Ruhani, "Bir puanımızı garantileyen evlatlarımızla gurur duyuyorum" dedi.