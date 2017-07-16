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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin kardeşi tutuklandı

Kefaletini ödemeyen Hüseyin Feridun, cezaevine gönderildi

16 Temmuz 2017 20:00

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi ve yardımcısı Hüseyin Feridun, "mali suç" nedeniyle tutuklandı.

Birgün'de yer alan habere göre, İran Yargı Sözcüsü Gholam-Hossein Mohseni Eje'i pazar günü yaptığı haftalık basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi ve baş yardımcılarından biri olan Feridun'un yargı tarafından düzenlenen kefaleti ödememesi üzerine hapishaneye gönderildiğini bildirdi.

Bir dönem de Ayetullah Humeyni'nin güvenliğinden sorumlu olan Feridun, Karaj ve Nişapur'un bölge valisi olarak görev yapmıştı.

İran seçimleri öncesinde, Hasan Ruhani'nin özel danışmanlığını yapan kardeşi Hüseyin Feridun'un illegal işlere bulaştığında dair haberler medyaya yansımıştı. Yayınlanan bir haberde Hüseyin Feridun'un, Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı sırasında döviz bürosu açtığı ve ekonomik kriz sırasındaki kur dalgalanmaları ve ekonomik yaptırımlar sayesinde servet sahibi olduğu öne sürülmüştü.

Hüseyin Feridun'un Cumhurbaşkanının özel danışmanı sıfatıyla Maliye ve Ekonomi Bakanlıkları'nın kararlarına müdahale ettiği dedikodusu üzerine ise Ekonomi Bakanı dinlenmek üzere Meclis'e çağrılmıştı.

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