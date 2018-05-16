İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Trump açıklaması: İkinci hamlesini yanlış hesapladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Barack Obama imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ruhani, "ABD bu kararın ardından İran'ın da anlaşmadan çekileceğini umut etti" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mayıs'ta İran ile varılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekileceğini açıkladı.

Trump'ın kararını değerlendiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran yönetiminin anlaşmadan çıkmayarak ABD'nin planını reddettiğini söyledi.

Ruhani, anlaşmaya imza atan Almanya, Fransa ve İngiltere ile anlaşmayı kurtarmaya çalıştıklarını belirtti.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Trump ilk kartını oynadı ancak ikinci hamlesini yanlış hesapladı. İran ABD'nin planını takip etmedi" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel dün, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın anlaşmadan yana olduğunu söyledi.

AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de"İran nükleer anlaşmasının tümünü iyi niyet ve yapıcı bir atmosfer içinde uygulama kararımızı (İran'la) teyit ettik" açıklamasında bulundu.