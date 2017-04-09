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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye 'Suriye' eleştirisi

Cumhurbaşkanı Ruhani, Suriye konusunda tarafsız bir araştırma komisyonu kurulması çağrısı yaptı

09 Nisan 2017 00:15

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasını eleştirdi.

Başkent Tahran'da düzenlenen "Direniş Ekonomisi ve Köylerin Kalkınması Konferansı'nda konuşan Ruhani, ABD'nin Suriye rejimine ait hava üssünü vurmasına "Kendi karar veriyor, kendi uyguluyor." diyerek tepki gösterdi.

Esad rejiminin elinde kimyasal silah olmadığı iddiasını Birleşmiş Milletler'in (BM), 2 sene önce Esad'ın elindeki kimyasal silahları aldığını açıklamasına dayandıran Ruhani, "Esad'ın elinde kimyasal silah kalmadığına göre bu silah nereden geldi?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Bu konuda Amerikalıların başında ve aralarında bulunmadığı uluslararası tarafsız bir araştırma komisyonu kurulmalıdır." diye konuştu.

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