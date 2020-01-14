İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Uçak kazasında sorumlu olanlar cezalandırılacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçen hafta Ukrayna Havayolları'na ait bir uçağın Tahran üzerinde füzeyle vurulmasına ilişkin açıklama yaptı. Uçağın vurulmasında İran'ın sorumluluğunu kabul eden Ruhani, "Uçak kazasında sorumlu olanlar cezalandırılacak" dedi.

Ruhani, geçen hafta Tahran'da 176 kişinin öldüğü olayın ardından "Ukrayna Havayolları uçağının düşürülmesinde rolü olan bazı şüpheliler gözaltına alındı. Silahlı güçlerimizin hatasını kabul etmesi iyi bir ilk adım. İnsanlara bunun bir daha yaşanmayacağının güvencesini vermeliyiz." dedi. Yaşananın 'affedilemez bir hata' olduğunu söyleyen Ruhani "Bir uçak kazasından tek bir insan sorumlu olamaz" dedi.

Geçen hafta İran'ın Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı düzenlediği sırada Ukrayna Havayolları'na ait bir uçak Tahran üzerinde düştü. Uçakta bulunan 176 kişinin hepsi hayatını kaybetti. İran kazanın ardından ilk günler uçağın 'teknik bir sebeple' düştüğünü söylerken yaklaşık bir hafta sonra İran Devrim Muhafızları uçağın füze saldırısı sırasında 'yanlışlıkla' düşürüldüğünü açıkladı. Açıklamanın ardından İran'da sokak gösterileri başladı, dünya kamuoyu da İran'a sert tepki verdi.