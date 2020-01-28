İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump yönetimi ABD tarihinin en kötü hükûmeti

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Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Tahran-Washington hattında tırmanan gerilim düşmeye başlamışken İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Beyaz Saray'ı hedef aldı.

Devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamalarda bulunan Ruhani, mevcut ABD yönetiminin ülke tarihindeki en kötü hükûmet olduğunu söyledi.

Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği bir operasyonla öldürülmesinin ardından Ruhani, ülkenin dini lideri Ali Hamaney ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sıklıkla Trump ve bakanlarını hedef alan açıklamalarda bulundu.

Ruhani ayrıca önümüzdeki ay İran'da yapılacak parlamento seçiminin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Şubat ayında yapılacak oylama bölgesel ve uluslararası ekonomiyi etkileyecek" dedi.

İran'da yeni yasama döneminde görev yapacak olan milletvekillerini belirleyecek seçim 21 Şubat'ta yapılacak.