İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Süleymani'nin öldürülmesine nihai yanıtımız ABD'nin bölgeden kovulması olacak

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD tarafından öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine verilecek "nihai yanıtın" ABD güçlerini bölgeden kovmak olacağını ifade etti.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Ruhani, "General Süleymani IŞİD, El Nusra ve El Kaide gibileriyle kahramanca savaştı. Eğer onun terörle mücadelesi olmasaydı şu anda Avrupa başkentleri büyük tehlike altında olurdu. Onun öldürülmesine vereceğimiz nihai yanıt ABD güçlerinin bölgeden kovulması olacak" yazdı.

Ruhani'den ikinci açıklama: Akılları varsa, şu noktada başka bir eyleme girişmezler

Ruhani, günün ilerleyen saatlerinde Irak’taki Amerikan üslerinin vurulmasının, Tahran’ın ABD karşısında geri çekilmeyeceğini gösterdiğini söyledi, Washington yönetimi için "Akılları varsa, şu noktada başka bir eyleme girişmezler" dedi.

Hasan Ruhani, televizyonlardan yayınlanan açıklamasında, "Eğer ABD bir suç işlerse, bunun karşılıksız kalmayacağını bilmeli" ifadelerini kullandı.

İran bugün Irak'ta bulunan iki ABD üssünü vurdu ancak bunu ABD'ye karşı yapılacak son operasyon olmayacağının sinyallerini verdi.