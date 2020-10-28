İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Peygambere hakaret şiddete teşvik eder

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Paris'in Charlie Hebdo'nun karikatürlerini savunmasının ardından Hz. Muhammed'e hakaret edilmesinin "şiddet ve kan dökülmesine sebep olabileceğini" söyledi.

Haftalık kabine toplantısında konuşan Ruhani, "Peygambere hakaret etmek bir başarı değildir. Bu ahlak dışıdır. Bu şiddete teşviktir" dedi.

Ruhani, "Fransa farkında olmadan da yapıyor olsa insanları şiddet ve kan dökmeye teşvik ediyor" diye konuştu.

"Peygambere hakaret etmenin tüm Müslümanlara hakaret etmek anlamına geldiğini" söyleyen Ruhani, "Batı gerekten barış ve güvenliğe ulaşmak istiyorsa Müslümanların iç işlerine karışmayı bırakmalıdır" ifadelerini kullandı.