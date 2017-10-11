İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Kürtleri seviyoruz ama hatanın bedeli ödenmeli

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İran, Irak, Suriye ve Türkiye’deki Kürtleri seviyoruz. Kürtlere bir baskı uygulanmasını istemiyoruz ancak yetkililer yaptıkları hatanın bedelini ödemeli” dedi.

İran Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) 25 Eylül’de yapılan bağımsızlık referandumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İran’ın her zaman mazlum ülkelerin yanında yer aldığını savunan Ruhani, “İran, Irak, Suriye ve Türkiye’deki Kürtleri seviyoruz. Kürtlere bir baskı uygulanmasını istemiyoruz ancak yetkililer yaptıklarını hatanın bedelini ödemeli. Kürt halkı barışsever bir halk olarak ilerlemek istiyor. Buna da saygı duyuyoruz” dedi.

“ABD, IŞİD’i 20 sene bölgede tutmak istiyordu”

Rudaw’ın haberine göre, Ruhani kendi ülkesinde yaşayan Kürtlere ise şöyle seslendi:

“Yüzde yüz size güveniyoruz. Bölgedeki bazı siyasilerin yaptığı hataları size yüklemiyoruz. Çünkü sizler İran’ın büyük bir parçasını oluşturuyorsunuz. Fedakâr bir halksınız. İran halkı için Irak’a karşı durdunuz.”

IŞİD’le savaşa da değinen Ruhani, “ABD, IŞİD’i 20 sene bölgede tutmak ve onu kullanmak istiyordu. Ancak İran Devrim Ordusu tüm planlamalarını alt üst edip, Irak, Suriye ve Lübnan’ı IŞİD’den kurtardı” diye konuştu.