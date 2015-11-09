İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Kapatma bir medya organı için kullanılacak son sözcük olmalı

Tahran'da açılışı yapılan Basın Fuarı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, kapatmanın bir medya organı için kullanılacak son sözcük olması gerektiğini savundu.

Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran'da çalışmalarına başlayan 21. Basın ve Medya Fuarı'nın açılış törenine katıldı.

Bazen bir medya organının yeni faaliyete geçerken, asılsız gerekçelerle başkalarının saldırısına uğradığını kaydeden Ruhani, “Kapatma bir medya organı için kullanılacak son sözcük olmalı” dedi.

Ruhani ayrıca, tüm basın ve medya organlarının yasalar karşısında eşit olması gerektiğini ifade etti.