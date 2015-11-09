T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Kapatma bir medya organı için kullanılacak son sözcük olmalı

Ruhani basın özgürlüğünü savundu

09 Kasım 2015 10:12

Tahran'da açılışı yapılan Basın Fuarı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, kapatmanın bir medya organı için kullanılacak son sözcük olması gerektiğini savundu.

 

Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran'da çalışmalarına başlayan 21. Basın ve Medya Fuarı'nın açılış törenine katıldı.

Bazen bir medya organının yeni faaliyete geçerken, asılsız gerekçelerle başkalarının saldırısına uğradığını kaydeden Ruhani, “Kapatma bir medya organı için kullanılacak son sözcük olmalı” dedi.

Ruhani ayrıca, tüm basın ve medya organlarının yasalar karşısında eşit olması gerektiğini ifade etti.

ETİKETLER

ruhaniirantahranbasın özgürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24