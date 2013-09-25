İran Cumhurbaşkanı Ruhani: İran dünya için bir tehdit oluşturmuyor

Çeviri: Varsan Çekiç

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin nükleer programı hakkında "sonuca yönelik" görüşmeler yapmaya hazır olduğunu söyledi.

BBC'de yayımlanan habere göre New York'ta yapılan toplantıda Ruhani, İran'a karşı uygulanan BM yaptırımlarının "aşırı" olduğunu belirterek, ülkenin nükleer programıyla ilgili tartışmaların çözülmesi için diplomatik bir yaklaşımın denenmesinin gerektiğini söyledi.

Suriye'nin Kimyasal Silahlar Konvansiyonu'nu kabul etmesini memnuniyetle karşıladığını belirten Ruhani, kimyasal silahların kullanılmasını da kınadı.



Ruhani: Tam şeffaflık dahilinde görüşmeler yapmaya hazırız

Toplantıda yaptığı konuşmada "İran tehdidinin" hayali olduğunu belirten Ruhani, "İran dünyaya ya da bölgeye tehdit oluşturmuyor. İran'ın güvenlik ve savunma prensiplerinde nükleer silah ve diğer kitle imha silahlarına yer olmadığı gibi, bu silahlar temel dini ve etik inançlarımıza ters düşüyor. Ulusal çıkarlarımız, İran'ın barışçıl nükleer programı hakkındaki makul endişeleri ortadan kaldırmayı zorunlu kılıyor" dedi.

Ruhani, bu amaçla Tahran'ın "zamana bağlı ve sonuca yönelik, karşılıklı güven oluşturmak ve karşılıklı duyulan belirsizlikleri ortadan kaldırmak için tam şeffaflık dahilinde görüşmeler" yapmaya hazır olduğunu söyledi.

İran'a karşı uygulanan uluslararası yaptırımları da eleştiren Ruhani, yaptırımları Irak'a karşı Saddam Hüseyin döneminde alınan cezai önlemlerle kıyasladı. BM yaptırımlarından ülkedeki siyasi elitlerin değil, İran halkının etkilendiğini belirten Ruhani, "Bu yaptırımlar açık ve net şekilde aşırıdır" diye konuştu.

Konuşmasında kimyasal silah kullanımını kınayan Ruhani, "Suriye'nin Kimyasal Silah Konvansiyonu'nu kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Kimyasal silahların radikal örgütlerin eline geçmesinin "Bölgenin karşılaşacağı en büyük tehlike" olduğuna inandığını belirten Ruhani, "Aynı zamanda yasal olmayan ve etkisiz tehdit ya da fiili güç kullanımının, bölgedeki krizi ve şiddeti sadece alevlendireceğini vurgulamalıyım" diye açıkladı.

Obama: Diplomatik bir yolun denenmesi gerektiğine inanıyorum

BM Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada İran'a değinen ABD Başkanı Barack Obama, ABD'nin nükleer sorunu barışçıl şekilde çözmeyi istediğini, ancak İran'ın nükleer silah geliştirmesini engelllemekte kararlı olduğunu söyledi.

Obama konuşmasında İranlı otoritelerin sıklıkla yaptığı açıklamaya vurgu yaparak "Rejimi değiştirme arayışı içinde değiliz ve İran halkının barışçıl nükleer enerjiye erişim hakkına saygı duyuyoruz" diyerek, "Ancak İran hükümetinin, nükleer silahların sınırlandırılması anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi kararları dahilindeki sorumluluklarını tanımasında ısrar ediyoruz. Görüşme yolundaki barikatlar çok büyük çıkabilir ancak diplomatik bir yolun denenmesi gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

BBC haberinde, İran Dışişleri Bakanı Mohammed Javad ve ABD'li mevkidaşı John Kerry'nin Perşembe günü, İran'ın nükleer programına dair görüşeceklerini ve toplantıya İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya'nın dışişleri bakanlarının da katılacağını belirtti.