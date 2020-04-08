İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den tepki: IMF, ülkeler arasında ayrımcılık yapmamalı

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İran, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) Koronavirüs'le mücadele için yaptığı 5 milyar dolarlık yardım çağrısını yineledi. IMF, Koronavirüs salgınıyla mücadele için 1 trilyon dolar ayırmıştı.

İran'ın IMF üyesi bire ülke olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yönetimin üyeler arasında "ayrımcılık" yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Ruhani, "Uluslararası topluma bu pandemi krizindeki görevlerini hatırlatmak isterim. Biz Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın üyesiyiz. Hem bizi için, hem de küresel toplum nezdinde faklı ülkeler arasında ayrımcılık yapmak kabul edilemez" yazdı.

İran, Koronavirüs salgınının Orta Doğu'da en sert biçimde vurduğu ülke oldu. İran'da 62 binden fazla vaka tespit edildi ve yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybetti. Avrupa Birliği, İran'a 20 milyon Euro bağış yapacağını duyurmuştu.