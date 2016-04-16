İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 13. İslam Zirvesi'nin ardından Ankara'ya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi resmi törenle karşıladı.

Ruhani'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, konuk Cumhurbaşkanına protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Ruhani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Ruhani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe, "merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Erdoğan ve Ruhani merdivenlerde, Türkiye ve İran bayrakları önünde el sıkışarak, gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Ruhani, törenin ardından baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.

Karşılama töreninde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar da hazır bulundu.





Davutoğlu ile Ruhani 2 saat görüştü





Ruhani dün akşam Başbakan Davutoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.



Başbakan Ahmet Davutoğlu, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel konular ve İstanbul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi başta olmak üzere birçok konu başlığı detaylı bir şekilde ele alındığı bildirildi.

İran tarafınca, Başbakan Davutoğlu'nun son İran ziyaretinin ilişkilerin ve işbirliğinin derinleştirilmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildiği, Davutoğlu da kendisine gösterilen ev sahipliği için teşekkür ettiği öğrenildi.



Başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel konuların detaylı bir şekilde ele alındığı görüşmede, Suriye krizinin çözümü sürecinde bu ülkenin bütünlüğünün korunması ve insani dramın bir an önce sona erdirilmesi konusundaki gayretlerin sürdürülmesi gündeme geldiği ifade edildi.



Görüşmede iki ülke arasında üst düzey ziyaretlerin sıklaştırılması konusunda da görüş birliğine varıldığı belirtildi.