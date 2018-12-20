T24 LogoT24 Logo
Gündem

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde (2) 

İran İslam Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı

20 Aralık 2018 15:21


İran İslam Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde resmi törenle karşılandı.
Atlı karşılama birliği eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kapıda karşılandı. İran ve Türkiye milli marşlarının çalınmasının ardından İran Cumhurbaşkanı Ruhani tören kıtasını, \'merhaba asker\' diyerek selamladı. Daha sonra Erdoğan ve Ruhani karşılıklı kabine üyeleriyle tokalaştı. Erdoğan ve Ruhani, gazetecilere poz verdikten sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti. İki lider, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı’na başkanlık edecek.

Görüntü dökümü

-Karşılamadan genel ve detaylar 

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Hasan RuhaniCumhurbaşkanlığı KülliyesiAtlıCumhurbaşkanlığı KülliyesineCumhurbaşkanı Ruhani Cumhurbaşkanı ErdoğanTürkiyeCumhurbaşkanı RuhaniDahaErdoğanRuhaniTürkiyeİran Yüksek DüzeyliKonseyi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24