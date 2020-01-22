İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Biz asla nükleer silah peşinde olmadık, olmayacağız

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İran'ın nükleer anlaşma olsa da olmasa da asla nükleer silah üretmeyeceğini söyledi. Ruhani, "Washington'un düştüğü hataya düşüp" Avrupa'ya 2015 Nükleer Anlaşaması'nı ihlal etmeme çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığı resmi web sitesi üzerinden açıklamalarda bulunan Ruhani, "Biz asla nükleer silah peşinde olmadık. Nükleer anlaşma olsa da olmasa da biz asla nükleer silah peşinde olmayacağız. Avrupalı güçler anlaşmayı ihlal ederse sonuçlarından kendileri sorumlu olur" ifadelerini kullandı.

Tahran, ABD'nin 2015 Nükleer Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından anlaşmanın taahhütlerine kademeli olarak uymamaya başlayacağını açıklamış, Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin Washington'ın emriyle öldürülmesi sebebiyle de anlaşmaya uymayı tamamen bırakacağını duyurmuştu. İran daha önce anlaşmadaki diğer ülkelerin zorunluluklara uyması durumunda taahhütleri uygulamaya geri dönebileceklerini duyurmuştu.