İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Bir karantinayı daha kaldıramayız

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halka yeni tip Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uyma çağrısında bulunarak "ülkenin bir karantinayı daha kaldıramayacağını" söyledi.

Devlet televizyon kanalından halka seslenen Ruhani, ekonomik, sosyal ve kültürel etkinlikler sürdürülürken sağlık protokollerine uyulması gerektiğini dile getirdi.

Ruhani, mevcut şartlar altında düğün, cenaze törenleri ve partilerin düzenlenmesinin "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

ABD yaptırımları sebebiyle ekonomisi baskı altında olan İran'da sıkı izolasyon önlemleri Nisan ayında kaldırılmıştı. İran Sağlık Bakanı, "Ekonominin daha fazlasını kaldıramayacağı" için kararın alındığını ifade etmişti.

221 kişinin virüs kaynaklı nedenlerle hayatını kaybettiği Perşembe günü, İran'da salgının başından bu yana en çok can kaybının yaşandığı gün oldu.